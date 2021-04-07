Голливудский актёр рассказал о преображении жизни после публикации переписки с Дюрантом

Известный актёр Майкл Рапапорт рассказал об изменениях, которые произошли в его жизни после того, как он обнародовал переписку со звездой «Бруклин Нетс» Кевином Дюрантом. В переписке баскетболист оскорбляет актёра и угрожает ему. Также Дюрант предлагает Рапапорту встретиться, чтобы выяснить отношения, как мужчины.

«Последние несколько дней были для меня тяжёлыми и даже сумасшедшими. Когда я выхожу из дома, надо мной смеются окружающие. Они показывают на меня пальцем.

Когда я пришёл с собакой в парк, люди, которые обычно со мной здороваются, отворачивались. Я пришёл в кофейню, а меня не стали обслуживать. В социальных сетях люди ведут себя жестоко и зло», — сказал Рапапорт.

НБА решила оштрафовать 32-летнего баскетболиста на $ 50 тыс. в связи с резонансным инцидентом.