Гомельский: Мицич, Калатес, Теодосич и Пангос не пойдут в ЦСКА по разным причинам

Известный комментатор Владимир Гомельский ответил на вопрос о том, сможет ли ЦСКА найти на европейском рынке подходящего разыгрывающего в качестве замены Майку Джеймсу, который, скорее всего, покинет клуб.

«Разыгрывающий — самое дефицитное амплуа в современном баскетболе. Лучшие разыгрывающие в Европе — Василие Мицич, Ник Калатес, Милош Теодосич, Кевин Пангос. Как мне кажется, ни один из них не пойдёт в ЦСКА по разным причинам. Значит, искать придётся на другом уровне», — написал Гомельский на своём сайте.

Напомним, американский баскетболист улетел в США в надежде найти себе новую команду в НБА. В ЦСКА у него возник очередной конфликт с главным тренером Димитрисом Итудисом. После этого Итудис вывел игрока из состава.