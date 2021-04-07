Гомельский: Мицич, Калатес, Теодосич и Пангос не пойдут в ЦСКА по разным причинам
Известный комментатор Владимир Гомельский ответил на вопрос о том, сможет ли ЦСКА найти на европейском рынке подходящего разыгрывающего в качестве замены Майку Джеймсу, который, скорее всего, покинет клуб.
«Разыгрывающий — самое дефицитное амплуа в современном баскетболе. Лучшие разыгрывающие в Европе — Василие Мицич, Ник Калатес, Милош Теодосич, Кевин Пангос. Как мне кажется, ни один из них не пойдёт в ЦСКА по разным причинам. Значит, искать придётся на другом уровне», — написал Гомельский на своём сайте.
Напомним, американский баскетболист улетел в США в надежде найти себе новую команду в НБА. В ЦСКА у него возник очередной конфликт с главным тренером Димитрисом Итудисом. После этого Итудис вывел игрока из состава.
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