Россию ждёт игра в Грузии на чемпионате Европы. В Кремле говорили, что там небезопасно

Грузия и Италия, которые примут Евробаскет-2022 наряду с Чехией и Германией, выбрали по сборной, с которой сыграют в одной группе, сообщает пресс-служба ФИБА.

Сообщается, что Грузия выбрала сборную Турции. Учитывая нынешний посев команд по корзинам, сборная России должна будет провести групповой этап турнира в Грузии, где встретится с этими командами. При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что поездки в Грузию небезопасны для россиян.

Италия предпочла сборную Эстонии, в марте Германия выбрала своим партнёром Литву, Чехия — Польшу. Жеребьёвка группового этапа состоится 29 апреля. Сборные будут распределены на четыре группы по шесть команд в каждой. Турнир пройдёт с 1 по 18 сентября 2022 года.