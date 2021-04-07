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«Бруклин» сделал важный апдейт по Кевину Дюранту

«Бруклин» сделал важный апдейт по Кевину Дюранту
Баскетбол / НБА 0

В «Бруклин Нетс» сообщили, что форвард Кевин Дюрант восстановился после травмы и готов к возвращению в строй. Он примет участие в матче регулярного чемпионата НБА с «Нью-Орлеан Пеликанс».

«Мой подход — всегда работать усердно, работать на каждой командной или индивидуальной тренировке. На протяжении последнего месяца я делал это каждый день. Я работал, чтобы оставаться подготовленным и выносливым, оттачивать свои навыки и сделать своё возвращение на площадку более плавным. Я не играл слишком долго, с нетерпением жду матча», — прокомментировал Дюрант.

Напомним, Дюрант не принимал участия в матчах «Нетс» с 13 февраля. Всё это время он восстанавливается после травмы подколенного сухожилия. При этом изначально сообщалось, что Дюрант пропустит два матча.

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