Шакил О'Нил спрогнозировал чемпиона НБА 2021 года. Это не «Лейкерс»
Прославленный баскетболист ряда клубов НБА, ныне эксперт и телеведущий Шакил О 'Нил определил чемпиона НБА 2021 года, сообщает Hoop Central.
По мнению О'Нила, в нынешнем сезоне чемпионом НБА станет «Бруклин Нетс».
На данный момент «Нетс» возглавляют турнирную таблицу Восточной конференции, на их счету 35 побед и 16 поражений.
Шакил О'Нил в НБА выступал за «Орландо Мэджик», «Лос-Анджелес Лейкерс», «Майами Хит», «Финикс Санз», «Кливленд Кавальерс» и «Бостон Селтикс». В составе «Лейкерс» и «Хит» он в сумме завоевал четыре чемпионских титула. О'Нил, выбранный на драфте 1992 года под первым номером, признавался MVP НБА, 15 раз участвовал в Матчах звёзд лиги. Шакил включён в Зал славы баскетбола за выдающиеся достижения в этом виде спорта.
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