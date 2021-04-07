Кендрик Перкинс назвал главный недостаток «Бруклина»

Бывший игрок НБА Кендрик Перкинс поделился мнением о «Бруклин Нетс». Эксперт назвал главный недостаток команды. По мнению Перкинса, из-за этого недостатка «Бруклин» может не выиграть чемпионат.

«Им удастся выстоять в регулярном чемпионате, выдержав травмы. Но у меня есть сомнения в отношении плей-офф. Там нужна «химия». Мы все знаем, что Джеймс Харден, Кайри Ирвинг и Кевин Дюрант могут забрасывать в любой момент. Но как насчёт «химии»? Будут ли они сочетаться?

Я смотрю за игрой Джеффа Грина, который сейчас просто невероятен. Джо Харрис, он здорово работает. Если выпускать всех звёзд на площадку сразу, то это может повлиять на других. Может нарушиться «химия». Звёзды должны хорошо играть вместе», — цитирует Перкинса Fadeaway World.