Пол Джордж высказался о Кармело Энтони
Атакующий защитник «Лос-Анджелес Клипперс» Пол Джордж поделился мнением о лёгком форварде «Портленд Трэйл Блэйзерс» Кармело Энтони. Джордж отдал должное ветерану НБА после матча команд, который завершился победой «Клипперс» со счётом 133:116. В этом матче Джордж набрал 36 очков, сделал 5 передач и 3 подбора.
«Я был большим фанатом Кармело. Всегда уважал его. Мы прошли через разные стадии. Я был фанатом его игры, мы были соперниками с крутыми дуэлями, затем были одноклубниками. Я уважаю его за всё, что он достиг в НБА», — сказал Джордж после матча.
В нынешнем сезоне Джордж провёл 39 матчей. В среднем он набирает 22,5 очка и делает 6,2 подбора. Энтони провёл 49 матчей. Его средняя результативность составляет 13,6 очка.
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