«Финикс» обыграл «Юту» в матче лидеров Западной конференции

В Финиксе (США) на стадионе «Финикс Санз Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Финикс Санз» принимал «Юту Джаз». Встреча завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 117:113.
Самый значительный вклад в победу «Финикса» внёс защитник Девин Букер – 35 очков, 4 подбора и 3 передачи, а больше всех очков в составе «Юты» набрал защитник Донован Митчелл – 41 очко, 8 подборов и 3 передачи.
В другом матче игрового дня «Денвер Наггетс» одержал седьмую победу кряду, обыграв на домашнем паркете «Сан-Антонио Спёрс» — 106:96. Самый значительный вклад в победу хозяев внёс сербский центровой Никола Йокич, отметившийся дабл-даблом, — 25 очков, 9 подборов и 10 передач. Наиболее результативным в составе «Сан-Антонио» стал разыгрывающий Деджанте Мюррей – 18 очков, 5 подборов и 6 передач.
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