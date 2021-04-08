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«Финикс» обыграл «Юту» в матче лидеров Западной конференции

«Финикс» обыграл «Юту» в матче лидеров Западной конференции
Баскетбол / НБА 0
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В Финиксе (США) на стадионе «Финикс Санз Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Финикс Санз» принимал «Юту Джаз». Встреча завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 117:113.

Самый значительный вклад в победу «Финикса» внёс защитник Девин Букер – 35 очков, 4 подбора и 3 передачи, а больше всех очков в составе «Юты» набрал защитник Донован Митчелл – 41 очко, 8 подборов и 3 передачи.

НБА - регулярный чемпионат
08 апреля 2021, четверг. 05:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
117 : 113
ОТ
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Финикс Санз: Букер - 35, Пол - 29, Эйтон - 18, Джонсон - 11, Крэйг - 7, Краудер - 6, Шарич - 6, Пэйн - 5, Александер, Бриджес, Гэллоуэй, Камински, Картер, Мур, Надер, Смит
Юта Джаз: Митчелл - 41, Богданович - 20, Гобер - 16, Кларксон - 11, Конли - 11, Инглс - 5, Фэйворс - 4, Ньянг - 3, О'Нил - 2, Азубуике, Брэнтли, Ильясова, Морган, Они, Томас, Форрест, Хьюз

В другом матче игрового дня «Денвер Наггетс» одержал седьмую победу кряду, обыграв на домашнем паркете «Сан-Антонио Спёрс» — 106:96. Самый значительный вклад в победу хозяев внёс сербский центровой Никола Йокич, отметившийся дабл-даблом, — 25 очков, 9 подборов и 10 передач. Наиболее результативным в составе «Сан-Антонио» стал разыгрывающий Деджанте Мюррей – 18 очков, 5 подборов и 6 передач.

НБА - регулярный чемпионат
08 апреля 2021, четверг. 04:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
106 : 96
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Денвер Наггетс: Йокич - 25, Портер - 18, Бартон - 14, Гордон - 9, Грин - 9, Дозьер - 8, Макги - 7, Моррис - 7, Кампаццо - 6, Ховард - 2, Бол - 1, Кларк, Маррей, Миллсэп, Ннаджи, Уиттингтон, Чанчар
Сан-Антонио Спёрс: Мюррей - 18, Уайт - 18, Дерозан - 14, Миллз - 12, Джонсон - 8, Уэзерспун - 7, Гэй - 4, Пёлтль - 4, Васселл - 3, Дьенг - 3, Ойбанкс - 3, Саманич - 2, Бэйтс-Диоп, Джонс, Лайлз, Уокер
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