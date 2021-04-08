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Кавай Леонард определился с карьерными планами при выходе на рынок в межсезонье

Кавай Леонард определился с карьерными планами при выходе на рынок в межсезонье
Баскетбол / НБА 0

Лидер «Лос-Анджелес Клипперс» Кавай Леонард определился с дальнейшими карьерными планами. При выходе на рынок в межсезонье баскетболист намерен подписать новое соглашение с нынешней командой, сообщает известный обозреватель Сэм Амик на своей странице в «Твиттере».

В нынешнем регулярном чемпионате Леонард принял участие в 43 матчах (43 в старте), набирая в них 25,8 очка, собирая 6,7 подбора, совершая 5,0 передачи и 1,8 перехвата. Это уже второй сезон Кавая в команде из Калифорнии. В минувшем он не сумел привести «Клипперс» к титулу.

В прошлом Кавай Леонард приводил к чемпионству «Сан-Антонио Спёрс» и «Торонто Рэпторс». 29-летний Кавай — 15-й номер драфта-2011, двукратный MVP финала НБА и пятикратный участник Матча всех звёзд.

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