Итудис назвал ЦСКА чемпионом по потерям в составе и раскрыл срок восстановления Шенгелии

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился впечатлениями от победы команды в матче регулярного чемпионата Евролиги с АСВЕЛом (88:70), отметив, что подопечные позволяют себе слишком много потерь.

«Мы обеспечили второе место в регулярном чемпионате Евролиги за матч до завершения. Это очень конкурентный сезон, в нём было много неожиданных результатов, на что влиял и коронавирус, и травмы. Мы, пожалуй, чемпионы в этом сезоне по потерям в составе. Надеюсь, травмы будут обходить нас стороной в решающие месяцы сезона. Ждём возвращения игроков в строй.

Что касается Шенгелии, Торнике прилетело пальцем в глаз вчера на тренировке. Завтра он начнёт потихоньку работать, а в субботу уже будет тренироваться с командой", — приводит слова специалиста «Р-Спорт».