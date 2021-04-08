Итудис назвал ЦСКА чемпионом по потерям в составе и раскрыл срок восстановления Шенгелии

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился впечатлениями от победы команды в матче регулярного чемпионата Евролиги с АСВЕЛом (88:70), отметив, что подопечные позволяют себе слишком много потерь.
«Мы обеспечили второе место в регулярном чемпионате Евролиги за матч до завершения. Это очень конкурентный сезон, в нём было много неожиданных результатов, на что влиял и коронавирус, и травмы. Мы, пожалуй, чемпионы в этом сезоне по потерям в составе. Надеюсь, травмы будут обходить нас стороной в решающие месяцы сезона. Ждём возвращения игроков в строй.
Что касается Шенгелии, Торнике прилетело пальцем в глаз вчера на тренировке. Завтра он начнёт потихоньку работать, а в субботу уже будет тренироваться с командой", — приводит слова специалиста «Р-Спорт».
- 8 апреля 2021
-
23:09
-
22:31
-
21:52
-
20:57
-
19:42
-
18:48
-
17:48
-
16:31
-
15:48
-
14:24
-
13:47
-
13:05
-
12:30
-
11:35
-
10:39
-
10:15
-
09:50
-
09:31
-
07:41
-
05:27
-
00:38
-
00:34
- 7 апреля 2021
-
23:27
-
22:20
-
21:25
-
20:43
-
19:22
-
17:58
-
17:51
-
16:37
-
15:38
-
14:44
-
14:18
-
14:05
-
13:13