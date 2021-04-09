Эрик повис на кольце, чирлидерша посылала воздушный поцелуй. Яркие фото победы ЦСКА

8 апреля в Москве завершился матч 34-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором ЦСКА принимал АСВЕЛ. Хозяева удачно начали встречу и после первой четверти повели с преимуществом в три очка — 18:15. К большому перерыву перевес армейцев вырос до шести очков — 42:36.



Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился впечатлениями от победы команды в матче регулярного чемпионата Евролиги с АСВЕЛом (88:70), отметив, что подопечные позволяют себе слишком много потерь.



«Мы обеспечили второе место в регулярном чемпионате Евролиги за матч до завершения. Это очень конкурентный сезон, в нём было много неожиданных результатов, на что влияли и коронавирус, и травмы. Мы, пожалуй, чемпионы в этом сезоне по потерям в составе. Надеюсь, травмы будут обходить нас стороной в решающие месяцы сезона. Ждём возвращения игроков в строй.



Что касается Шенгелии, Торнике прилетело пальцем в глаз вчера на тренировке. Завтра он начнёт потихоньку работать, а в субботу уже будет тренироваться с командой».



ЦСКА завершил регулярный чемпионат на втором месте в турнирной таблице, уступив лишь «Барселоне».



Лучшие кадры с матча ЦСКА – АСВЕЛ — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.