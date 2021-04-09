«Реал» разгромил «Фенербахче» и вышел в плей-офф Евролиги, «Валенсия» выбила «Басконию»

В Евролиге завершился ряд матчей 34-го тура регулярного чемпионата. В Стамбуле прошла встреча «Фенербахче» и мадридского «Реала». Команде Пабло Ласо для выхода в плей-офф нужна была победа. Мадридцы сходу захватили инициативу и уже после первой половины вели в счёте с преимуществом в 13 очков. Во второй половине «Реал» сначала немного подпустил к себе «Фенербахче», но в заключительном игровом отрезке оформил мощный рывок, благодаря которому разгромил хозяев — 93:67. Таким образом, «Реал» обеспечил себе выход в плей-офф.

Лучшим в составе победителей стал Николас Лапровиттола, оформивший дабл-дабл из 18 очков и 10 передач.

Права на видео принадлежат Евролиге по баскетболу. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте EUROLEAGUE BASKETBALL.

В ещё одном матче «Валенсия» нанесла поражение «Басконии» (86:81) и не позволила команде из Витории пробиться в плей-офф. «Валенсия» сохраняет шансы на выход в плей-офф, но сможет попасть в восьмёрку, только если «Зенит» хотя бы один раз проиграет в оставшихся матчах против «Маккаби» и «Панатинаикоса».

Права на видео принадлежат Евролиге по баскетболу. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте EUROLEAGUE BASKETBALL.