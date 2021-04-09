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«Реал» разгромил «Фенербахче» и вышел в плей-офф Евролиги, «Валенсия» выбила «Басконию»

«Реал» разгромил «Фенербахче» и вышел в плей-офф Евролиги, «Валенсия» выбила «Басконию»
Баскетбол / Евролига 0
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В Евролиге завершился ряд матчей 34-го тура регулярного чемпионата. В Стамбуле прошла встреча «Фенербахче» и мадридского «Реала». Команде Пабло Ласо для выхода в плей-офф нужна была победа. Мадридцы сходу захватили инициативу и уже после первой половины вели в счёте с преимуществом в 13 очков. Во второй половине «Реал» сначала немного подпустил к себе «Фенербахче», но в заключительном игровом отрезке оформил мощный рывок, благодаря которому разгромил хозяев — 93:67. Таким образом, «Реал» обеспечил себе выход в плей-офф.

Лучшим в составе победителей стал Николас Лапровиттола, оформивший дабл-дабл из 18 очков и 10 передач.

Права на видео принадлежат Евролиге по баскетболу. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте EUROLEAGUE BASKETBALL.

Евролига. Регулярный чемпионат. 34-й тур
08 апреля 2021, четверг. 20:45 МСК
Фенербахче
Стамбул, Турция
Окончен
67 : 93
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Фенербахче: де Коло - 23, Браун - 16, Гудурич - 7, О'Куинн - 6, Эдди - 6, Пьерр - 4, Дювериоглу - 3, Бартель - 2, Биберович, Махмутоглу, Мухаммед, Сипахи
Реал Мадрид: Козёр - 20, Дек - 19, Лапровиттола - 18, Льюль - 8, Тавареш - 6, Томпкинс - 6, Фернандес - 6, Тайус - 4, Абальде - 3, Гаруба Алари - 2, Тэйлор - 1, Кэрролл

В ещё одном матче «Валенсия» нанесла поражение «Басконии» (86:81) и не позволила команде из Витории пробиться в плей-офф. «Валенсия» сохраняет шансы на выход в плей-офф, но сможет попасть в восьмёрку, только если «Зенит» хотя бы один раз проиграет в оставшихся матчах против «Маккаби» и «Панатинаикоса».

Права на видео принадлежат Евролиге по баскетболу. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте EUROLEAGUE BASKETBALL.

Евролига. Регулярный чемпионат. 34-й тур
08 апреля 2021, четверг. 22:00 МСК
Валенсия
Валенсия, Испания
Окончен
86 : 81
Баскония
Витория, Испания
Валенсия: Деррик Уильямс - 16, Препелич - 14, Тоби - 13, Калинич - 12, Дублевич - 11, Маринкович - 8, Састре - 7, ван Россом - 5, Вивес, Лабери, Сан Эметерио, Херманнссон
Баскония: Хенри - 19, Гедрайтис - 17, Полонара - 16, Зоран Драгич - 10, Седекерскис - 8, Вильдоса - 6, Питерс - 5, Диоп, Куруцс, Райэсте, Фалл
Евролига. Регулярный чемпионат. 32-й тур
08 апреля 2021, четверг. 20:00 МСК
Жальгирис
Каунас, Литва
Окончен
93 : 78
Панатинаикос
Афины, Греция
Жальгирис: Лекавичюс - 20, Уолкап - 18, Йокубайтис - 10, Гарино - 8, Гебен - 8, Блажевич - 7, Янкунас - 7, Григонис - 6, Лукошюнас - 6, Рубштавичюс - 2, Вастурия - 1
Панатинаикос: Недович - 17, Бентил - 13, Огюст - 9, Папапетру - 9, Хезонья - 8, Бохоридис - 6, Митоглу - 6, Мэк - 4, Уайт - 3, Папаяннис - 2, Сент-Рос - 1, Каселакис
Евролига. Регулярный чемпионат. 34-й тур
08 апреля 2021, четверг. 21:00 МСК
Альба
Берлин, Германия
Окончен
81 : 58
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Альба: Сива - 17, Фонтеккио - 13, Эрикссон - 12, Ламмерс - 8, Сикма - 6, Шнайдер - 6, Делов - 5, Тиман - 5, Маттиссек - 3, Гиффей - 2, Грейнджер - 2, Кумадже - 2
Црвена Звезда: Симонович - 12, Лойд - 10, Добрич - 8, Давидовац - 7, Нноко - 7, Кузмич - 5, Ускокович - 5, Уолден - 2, Ягодич-Куриджа - 2, Лазич, Раданов, Холл
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