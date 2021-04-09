Женская сборная России объявила расширенный состав на чемпионат Европы

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Женская сборная России объявила расширенный состав на Евробаскет-2021. В список попали 18 игроков, ещё пятеро девушек вошли в состав команды на случай замены.

Евробаскет-2021. Женская сборная России. Расширенный состав

Защитники: Анна Буровая («Динамо» Курск), Марина Голдырева («Динамо» Новосибирск), Елизавета Комарова («Надежда»), Дарья Курильчук («Енисей»), Ксения Левченко («Спарта энд К»), Екатерина Федоренкова («Ника»).



Запасные: Виктория Завьялова (УГМК), Дарья Колосовская («Енисей»).



Форварды: Аделина Абайбурова («Енисей»), Нина Глонти (МБА), Дарья Игнатова («Спарта энд К»), Александра Марченкова («Ника»), Раиса Мусина («Динамо» Курск), Камилла Огун («Намюр», Бельгия), Дарья Репникова («Спарта энд К»), Галина Шамова («Динамо» Новосибирск), Анастасия Шилова («Надежда»).



Запасные: Анастасия Олаири Косу («Динамо» Курск), Дарья Намок («Надежда»), Ксения Тихоненко («Надежда»).



Центровые: Мария Вадеева (УГМК), Елизавета Шабанова («Динамо» Курск), Александра Штанько (МБА).

Финальный турнир Евробаскета-2021 пройдёт с 17 по 27 июня в Страсбурге (Франция) и Валенсии (Испания). Сборная России сыграет с Чехией, Хорватией и Францией в группе D.