«Оклахома» заполучила одного из лучших игроков Евролиги

Разыгрывающий «Анадолу Эфеса» Василие Мицич в межсезонье-2021 подпишет двухлетний контракт с клубом НБА «Оклахома-Сити Тандер», сообщает Sportando.



В нынешнем сезоне Евролиги Мицич набирает 16,4 очка и 5,0 передачи в среднем за игру при рейтинге эффективности 17,5 балла. Сербский баскетболист входит в топ-5 турнира по результативности и в топ-10 по полезности. Мицич помог «Анадолу Эфесу» занять третье место в регулярном чемпионате Евролиги.



Ранее стало известно, что форвард Габриэль Дек покинул «Реал» и продолжит карьеру в «Оклахоме». Аргентинец присоединится к «Тандер» уже в концовке нынешнего сезона и не поможет «Реалу» в плей-офф Евролиги. Дек заключил с «Оклахома-Сити» контракт на 3 года.