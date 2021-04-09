УНИКС обыграл «Виртус» и сравнял счёт в полуфинале Еврокубка, Белинелли набрал 33 очка
В Казани завершился второй матч четвертьфинальной серии плей-офф Еврокубка, в котором УНИКС принимал «Виртус».
Команда из Татарстана уверенно начала встречу, после первой четверти УНИКС лидировал с преимуществом в 4 очка — 18:14. К большому перерыву перевес казанцев вырос до 10 очков — 47:37. После большого перерыва подопечные Прифтиса долго удерживали двузначное преимущество, но в заключительном игровом отрезке позволили гостям сравнять счёт. Тем не менее, на последних секундах УНИКС вырвал победу — 85:81.
Самым результативным в составе победителей стал Айзея Кэнаан, собравший коллекцию из 19 очков, 8 подборов и 2 передач. У «Виртуса» 33 очка в активе Марко Белинелли.
После победы УНИКСа счёт в серии плей-офф стал 1-1.
Еврокубок. 1/2 финала. 2-й матч
09 апреля 2021, пятница. 19:00 МСК
УНИКС
Казань, Россия
Окончен
85 : 81
Виртус Болонья
Болонья, Италия
УНИКС: Канаан - 19, Теодор - 15, Уайт - 12, Морган - 11, Смит - 8, Уолтерс - 8, Браун - 6, Клименко - 3, Холланд - 3, Антипов, Жбанов, Узинский
Виртус Болонья: Белинелли - 33, Теодосич - 11, Хантер - 10, Риччи - 7, Тесситори - 6, Гэмбл - 5, Маркович - 3, Абасс - 2, Пайола - 2, Уимс - 2, Адамс, Алибегович
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