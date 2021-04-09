УНИКС обыграл «Виртус» и сравнял счёт в полуфинале Еврокубка, Белинелли набрал 33 очка

В Казани завершился второй матч четвертьфинальной серии плей-офф Еврокубка, в котором УНИКС принимал «Виртус».

Команда из Татарстана уверенно начала встречу, после первой четверти УНИКС лидировал с преимуществом в 4 очка — 18:14. К большому перерыву перевес казанцев вырос до 10 очков — 47:37. После большого перерыва подопечные Прифтиса долго удерживали двузначное преимущество, но в заключительном игровом отрезке позволили гостям сравнять счёт. Тем не менее, на последних секундах УНИКС вырвал победу — 85:81.

Самым результативным в составе победителей стал Айзея Кэнаан, собравший коллекцию из 19 очков, 8 подборов и 2 передач. У «Виртуса» 33 очка в активе Марко Белинелли.

После победы УНИКСа счёт в серии плей-офф стал 1-1.