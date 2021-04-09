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«Химки» проиграли «Олимпиакосу» в Евролиге

«Химки» проиграли «Олимпиакосу» в Евролиге
Баскетбол / Евролига 0

В Пирее завершился матч 34-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором «Олимпиакос» принимал «Химки».

Хозяева удачно начали встречу. После первой четверти они вели с преимуществом уже в 6 очков — 24:18. К большому перерыву «Химки» сократили отставание до минимума — 41:42. Но во второй половине «Олимпиакос» снова перехватил инициативу. После третьей четверти пирейцы лидировали со счётом 63:55, а в заключительном игровом отрезке довели дело до победы — 82:75.

Самым результативным в составе победителей стал Саша Везенков, оформивший дабл-дабл из 20 очков и 11 подборов. У «Химок», игравших без Алексея Шведа и Джордана Мики, отметился Эрик Макколум, записавший в актив 17 очков. Ещё 14 очков на счету Егора Вяльцева.

Евролига. Регулярный чемпионат. 34-й тур
09 апреля 2021, пятница. 21:00 МСК
Олимпиакос
Пирей, Греция
Окончен
82 : 75
Химки
Химки, Россия
Олимпиакос: Везенков - 20, Принтезис - 14, Эллис - 11, Куфос - 10, Маккиссик - 10, Харалампопулос - 10, Слукас - 5, Ларенцакис - 1, Спанулис - 1, Дженкинс, Харрисон
Химки: Макколум - 17, Вяльцев - 14, Карасёв - 12, Воронов - 8, Моня - 8, Валиев - 6, Понкрашов - 6, Шарапов - 4, Зайцев
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