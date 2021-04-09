«Химки» проиграли «Олимпиакосу» в Евролиге

В Пирее завершился матч 34-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором «Олимпиакос» принимал «Химки».

Хозяева удачно начали встречу. После первой четверти они вели с преимуществом уже в 6 очков — 24:18. К большому перерыву «Химки» сократили отставание до минимума — 41:42. Но во второй половине «Олимпиакос» снова перехватил инициативу. После третьей четверти пирейцы лидировали со счётом 63:55, а в заключительном игровом отрезке довели дело до победы — 82:75.

Самым результативным в составе победителей стал Саша Везенков, оформивший дабл-дабл из 20 очков и 11 подборов. У «Химок», игравших без Алексея Шведа и Джордана Мики, отметился Эрик Макколум, записавший в актив 17 очков. Ещё 14 очков на счету Егора Вяльцева.