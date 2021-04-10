Гомельский объяснил, чем ему нравится Габриэль Лундберг в сравнении с Майком Джеймсом

Известный комментатор Владимир Гомельский рассказал, чем ему нравится датский защитник ЦСКА Габриэль Лундберг в сравнении с в недавнем прошлом лидером армейцев Майком Джеймсом.

«Лундберг отличается от Джеймса по манере игры и по участию в командных действиях. Мне это очень нравится. Эрик не так хорош на подборах, как Милутинов, да и пасует он хуже, но его присутствие на площадке и желание помочь партнёрам в защите оказываются полезными», — написал специалист на своём официальном сайте.

Напомним, Лундберг перешёл в ЦСКА в ходе нынешнего сезона из «Зелёной-Гура». Что касается Джеймса, то после целого ряда конфликтов с главным тренером команды Димитрисом Итудисом американец был отстранён от выступлений.