Гомельский объяснил, чем ему нравится Габриэль Лундберг в сравнении с Майком Джеймсом
Известный комментатор Владимир Гомельский рассказал, чем ему нравится датский защитник ЦСКА Габриэль Лундберг в сравнении с в недавнем прошлом лидером армейцев Майком Джеймсом.
«Лундберг отличается от Джеймса по манере игры и по участию в командных действиях. Мне это очень нравится. Эрик не так хорош на подборах, как Милутинов, да и пасует он хуже, но его присутствие на площадке и желание помочь партнёрам в защите оказываются полезными», — написал специалист на своём официальном сайте.
Напомним, Лундберг перешёл в ЦСКА в ходе нынешнего сезона из «Зелёной-Гура». Что касается Джеймса, то после целого ряда конфликтов с главным тренером команды Димитрисом Итудисом американец был отстранён от выступлений.
Рекомендуем вам
- 10 апреля 2021
-
00:39
- 9 апреля 2021
-
23:58
-
23:26
-
23:23
-
23:00
-
22:49
-
22:38
-
21:45
-
21:45
-
21:13
-
19:34
-
18:48
-
17:29
-
16:17
-
15:37
-
15:07
-
14:50
-
13:50
-
12:41
-
12:12
-
11:28
-
10:28
-
09:32
-
09:30
-
08:04
-
07:26
-
06:30
-
00:13
- 8 апреля 2021
-
23:09
-
22:31
-
21:52
-
20:57
-
19:42
-
18:48
-
17:48
Партнерский контент
Рекомендуем вам