Ясикявичюс объяснил проигрыш «Барсы», после которого исказилась сетка плей-офф для ЦСКА

Главный тренер «Барселоны» Шарунас Ясикявичюс поделился впечатлениями от поражения своей команды в матче 34-го тура регулярного чемпионата Евролиги с «Баварией» (72:82), частично объяснив неудачу экспериментом с составом. Сенсационный проигрыш «Барселоны» исказил сетку плей-офф Евролиги для многих команд, включая ЦСКА. «Армейцы» попали на «Фенербахче», хотя самым вероятным соперником считалась «Бавария».

«Поздравляю „Баварию“. Они сегодня были лучше. Мы пытались кое-что выяснить и защитить ряд игроков. Есть баскетболисты, которые долгое время не могут найти свою игру, пытались придать им уверенности, чтобы они почувствовали себя лучше. Кто-то воспользовался возможностью, а кто-то нет. Очень рад возвращению Пау Газоля. Это огромная новость для клуба, и для самого Пау.

Сейчас нам нужно готовиться к матчу во внутреннем первенстве. Нужна победа, но самое важное — подготовка к матчам плей-офф Евролиги. Это очень важно для клуба", — приводит слова литовского специалиста официальный сайт Евролиги.