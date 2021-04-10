Дрэймонд Грин вынес категоричный вердикт по современным игрокам НБА

Тяжёлый форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин высказался о молодом поколении игроков НБА. Грин признал, что оно талантливо, но подчеркнул, что баскетболисты напрочь лишены духа соперничества.

«Сейчас в лиге больше талантов, чем когда-либо. С точки зрения таланта, лига в отличном положении. Но с точки зрения конкуренции на высшем уровне, духа конкуренции, НБА обеднела. Новые игроки чертовски мягкие.

Я попытался устроить с одним из них треш-ток, наговорил ему кучу дерьма, но этот чувак ничего мне не сказал. Они пытаются быть друзьями. Я этого не понимаю. Смог бы я стать тренером после завершения карьеры? Не думаю. Недостаток духа соперничества раздражает меня больше, чем что-либо. Не знаю, как бы я смог с этим справиться", — приводит слова Грина на своей странице в «Твиттере» обозреватель Дрю Шиллер.