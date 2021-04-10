Энес Кантер: моё сердце разбилось, когда Эрдоган превратил собор Святой Софии в мечеть

Центровой «Портленд Трэйл Блэйзерс» Энес Кантер сделал очередной выпад в адрес президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, к которому игрок уже не раз проявлял открытую неприязнь.

«Меня лишили турецкого гражданства. Мои слова вредят семье. Отца уволили с работы, сестра после получения диплома врача не может найти работу, брат вынужден был оставить группу из-за того, что у него одна со мной фамилия. В тюрьмах сидят много невиновных. Эрдоган пытается создавать напряжение с Израилем и Грецией.

Моё сердце разбилось, когда Эрдоган превратил собор Святой Софии в мечеть. Зачем превращать в мечеть часть мирового наследия? Я благодарен грекам за то, что они принимают турецкие семьи, которые покидают страну из-за режима Эрдогана. Мы братья и соседи, давайте не будем воспринимать Эрдогана всерьёз. Жду получения паспорта США, чтобы посетить вашу прекрасную страну», — приводит слова Кантера Gazzetta.gr.