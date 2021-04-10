Трёхкратный чемпион НБА отчислен из клуба

«Торонто Рэпторс» расстанется с атакующим защитником Патриком Маккоу, сообщает журналист Шэмс Чарания в своём «твиттере». По данным источника, канадский клуб отчислит 25-летнего игрока.

В нынешнем сезоне Маккоу принял участие лишь в пяти матчах НБА. В среднем он набирал всего 1,0 очка за матч.

При этом Маккоу является трёхкратным чемпионом НБА. Так, он дважды выигрывал титул в составе «Голден Стэйт Уорриорз» и ещё раз завоевал трофей уже с «Торонто». В прошлом сезоне Маккоу впервые в карьере не выиграл чемпионат.

В ноябре 2020 года Маккоу выбыл из строя из-за травмы колена. Позднее он перенёс операцию, из-за чего пропустил несколько недель регулярного чемпионата.