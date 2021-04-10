Стали известны позиция «Реала» по Майку Джеймсу и трансферная цель клуба

Журналист Диего Малло сообщил о трансферных планах «Реала» на межсезонье. По словам Малло, мадридцы не интересуются защитником ЦСКА Майком Джеймсом, который был выведен из состава московского клуба. В то же время, как утверждает источник, «Реал» заинтересован в форварде «Валенсии» Николе Калиниче.

«Джейси Кэрролл сообщил о намерении остаться. В то же время «Реал» интересуется Николой Калиничем. Он выйдет на рынок, если будет хорошее предложение. Фелипе Рейес может остаться в клубе, но не в качестве игрока. Майк Джеймс не входит в сферу интересов «Реала», — написал журналист в своём «твиттере».

Ранее стало известно, что Джеймс улетел в США. Американский баскетболист надеется найти себе клуб НБА по ходу сезона. Президент ЦСКА Андрей Ватутин уже признал, что разрешить конфликт главного тренера команды Димитриса Итудиса и Джеймса невозможно.