Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри установил впечатляющий рекорд карьеры, сообщает пресс-служба команды. Карри набирает больше 30 очков в шести матчах НБА подряд.
Сегодня, 11 апреля, в домашнем матче с «Хьюстон Рокетс» Стефен записал на свой счёт 38 очков, а также 8 подборов и 5 передач.
До этого Карри в матче с «Вашингтон Уизардс» (107:110) набрал 32 очка, с «Милуоки Бакс» (122:121) — 41, с «Аталанта Хоукс» (111:117) — 37, с «Майами Хит» (109:116) — 36, с «Чикаго Буллз» (116:102) — 32.
В нынешнем сезоне Стефен в среднем набирает 29,9 очка, делает шесть передач и 5,5 подбора за игру. Он также реализует 40,8% трёхочковых бросков.
Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте «Голден Стэйт Уорриорз».
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