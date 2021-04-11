Источник назвал трансферную цель ЦСКА на рынке

Центровой «Баварии» Джален Рейнольдс является главной трансферной целью ЦСКА, сообщает Encestando.

Ранее ЦСКА уже согласовал трансфер защитника «Жальгириса» Марюса Григониса, а «Реал» договорился о переходе разыгрывающего АСВЕЛа Томаса Эртеля на следующий сезон. Мадридский клуб также подписал отчисленного из НБА центрового Венсана Пуарье и разыгрывающего «Басконии» Пьеррию Хенри.

Джордан Лойд («Црвена Звезда»), Девин Букер, Джордан Микки («Химки»), Тайлер Дорси («Маккаби»), Джален Рейнольдс, Уэйд Болдуин («Бавария»), Томас Уолкап («Жальгирис»), Алекс Пойтресс, Кевин Пангос («Зенит»), Неманья Недович («Панатинаикос»), Тибор Пляйсс, Джеймс Андерсон («Анадолу Эфес»), Деррик Уильямс, Никола Калинич («Валенсия»), Ачилле Полонара («Баскония») — игроки, которые в межсезонье выходят на рынок свободных агентов и будут пользоваться большим спросом на рынке Евролиги. При этом известно, что наиболее предметный интерес к Рейнольдсу проявляет ЦСКА, а Уолкапа очень хочет подписать «Маккаби».

Ранее испанские СМИ уже сообщали об интересе ЦСКА к Рейнольдсу, в клубе опровергали эту информацию.