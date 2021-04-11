Владимир Гомельский назвал двух игроков, которые не соответствуют уровню ЦСКА

Известный комментатор Владимир Гомельский назвал двух игроков, которые не соответствуют уровню ЦСКА.

«Я могу высказать только свое мнение по поводу задач, которые стоят перед ЦСКА по комплектации на летний период. Мне кажется, что Янис Стрелниекс и Дэрран Хиллиард не соответствуют уровню ЦСКА. Значит искать необходимо хорошего разыгрывающего и атакующего защитника со стабильным дальним броском», — написал Гомельский на своём сайте.

Сегодня, 11 апреля, ЦСКА одержал разгромную победу над «Астаной» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча завершилась со счётом 100:77. В составе ЦСКА по 15 очков набрали Уилл Клайберн и Иффе Лундберг. У «Астаны» Майкл Томпсон записал себе в актив 18 очков.