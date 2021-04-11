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«Бруклин» выдал игроку контракт на $ 4,1 млн

«Бруклин» выдал игроку контракт на $ 4,1 млн
Баскетбол / НБА 0

«Бруклин Нетс» решил сохранить в составе тяжёлого форварда Ализе Джонсона, сообщает инсайдер Эдриан Войнаровски на своей странице в «Твиттере».

Клуб договорился с 24-летним баскетболистом о многолетнем контракте на $ 4,1 млн. «Нетс» понравилась продуктивность Джонсона, отыгравшего за команду 6 матчей во время пребывания на временных пробных 10-дневных контрактах. Ализе набирал в среднем 7,8 очка, 5,8 подбора и 1 передачу за 13,5 минуты при 72% точности бросков с игры.

До «Бруклина» Джонсон отыграл 32 матча НБА в составе «Индиана Пэйсерз» с 2018 по 2020 годы. «Пэйсерс» выбрали Ализе под 50-м номером на драфте-2018. В «Нетс» Джонсон будет конкурировать за минуты с Ламаркусом Олдриджем и Блэйком Гриффином.

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