Андрей Мальцев: очень рады, что после трёх лет мучений с коленями Мозгов вернулся в игру

Исполняющий обязанности главного тренера «Химок» Андрей Мальцев поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Енисеем» и высказался о возвращении в игру центрового Тимофея Мозгова.
«Мы возвращаемся в Единую Лигу ВТБ после тяжелого и неоднозначного сезона в Евролиге. Возвращаемся с травмами и потерями. Настраиваемся на тяжелую и большую борьбу, потому что «Енисей» борется в каждом матче, для них каждая игра важна. Нам на фоне усталости, может быть, будет тяжело, но свой добротный баскетбол продемонстрировать мы должны. У «Енисея» есть очень быстрые американцы, есть хорошие «большие» россияне, которые создают определенное давление под кольцом.
Это команда не очень высокая, которая, тем не менее, умудряется много забивать и хорошо использует свои сильные стороны. Непонятно, какой матч может выдать их лидер Кулагин: он может как набрать 20 очков, так и 2. Могу точно сказать: будет битва, и нам отступать некуда, каждая победа дорога для того, чтобы забраться как можно выше в турнирной таблице. К нам присоединился Тимофей Мозгов. Очень рады, что после трех лет мучений с коленями он наконец вернулся в игру», — приводит слова Мальцева официальный сайт «Химок».
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