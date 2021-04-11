Дмитрий Домани: пока не думал о возвращении в баскетбол, но подумаю в ближайшем будущем

Бывший исполнительный директор Российской федерации баскетбола (РФБ) Дмитрий Домани, отсидевший срок за хищение около 44 млн рублей и освобождённый условно-досрочно, рассказал о дальнейших планах.
«У меня всё отлично. Вы читали про меня не очень хорошие вещи? Читать можно всё. Всё, что пишется, не всегда отражает суть. Всё осталось в прошлом, ждёт светлое будущее. Наслаждаюсь сейчас обществом семьи. Пока ничего не планирую, только отдыхаю. Пока не думал о возвращении в баскетбол, но подумаю в ближайшем будущем», — передаёт слова Домани корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.
Дмитрий Домани — сын советского баскетболиста Вячеслава Домани. Играл за ЦСКА (в составе которого трижды становился чемпионом России), московское «Динамо», самарские «Красные Крылья» и сборную России.
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