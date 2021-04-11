«Реал» обыграл «Барселону» и укрепился на первом месте в чемпионате Испании

В Барселоне завершился матч 30-го тура первенства Испании по баскетболу, в котором «Барселона» принимала «Реал».
Гости неплохо начали встречу, поведя после первой четверти с преимуществом в 5 очков — 20:15. К большому перерыву «Реал» лидировал более уверенно — 42:33. Тем не менее в третьей десятиминутке каталонцы сумели возродить интригу. Подопечные Ясикявичюса сократили отставание до 2 очков — 57:59. В заключительном игровом отрезке хозяева до последнего пытались отыграться, но «Реал» всё же удержал победу — 87:85.
Лучшим в составе победителей стал Руди Фернандес, набравший 13 очков. У «Барселоны» 21 очко в активе Кори Хиггинса, 18 очков набрал Ник Калатес, Пау Газоль почти за 9 минут игрового времени отметился 3 подборами. Отметим, после этой победы «Реал» укрепил лидерство в таблице. В пассиве мадридцев лишь 1 поражение в 29 встречах, в то время как «Барселона» проиграла 4 раза в 29 встречах.
Права на видео принадлежат ACB. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте ACB.
«Барселона» — «Реал» — 85:87 (15:20, 18:22, 24:17, 28:28).
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