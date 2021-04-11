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Топ-игрок «Голден Стэйт» порвал мениск

Топ-игрок «Голден Стэйт» порвал мениск
Баскетбол / НБА 0

Центровой «Голден Стэйт Уорриорз» Джеймс Уайзмен порвал мениск правого колена, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Эдриан Войнаровски. Сроки возвращения игрока на паркет пока не определены. В клубе намерены провести консультации с ведущими специалистами, после чего разработают план действий.

В то же время нельзя исключать, что Уайзмен в нынешнем сезоне уже не сыграет.

Центровой получил травму колена в матче регулярного чемпионата с «Хьюстон Рокетс», когда неудачно приземлился после попытки забить данк.

Джеймс Уайзман — второй номер драфта-2020 года. В нынешнем регулярном чемпионате он принял участие в 39 матчах, набирая в них 11,5 очка, собирая 5,8 подбора и совершая 0,9 блок-шот.

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