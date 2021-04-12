Андрей Ведищев: серебряные медали в двух национальных чемпионатах — безусловный успех

Президент «Локомотива-Кубань» Андрей Ведищев поделился мнением о серебряных медалях резервной команды в Единой молодёжной лиге. Также серебряные медали завоевала команда 2005 года рождения.

«Сегодня не удалось победить в двух финалах! И мне кажется, что причины одинаковые. Хотя это были два разных матча — решающий поединок молодёжного чемпионата Единой Лиги ВТБ и финал первенства России 2005 г. р. Уступили прежде всего из-за недостаточного желания выиграть свой микроэпизод в контактной борьбе с соперником. Были недостаточно жёсткими в единоборствах и не справились с давлением и прессингом… Проанализируем причины. Должны стать сильнее в этих моментах! В любом случае дойти до финала и стать обладателем серебряных медалей в двух национальных чемпионатах — безусловный успех для ребят, тренеров и всего кубанского баскетбола!» — цитирует Ведищева пресс-служба клуба.