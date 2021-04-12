Игрок российского клуба попал в символическую сборную Лиги чемпионов

На сайте Лиги чемпионов ФИБА была представлена пятёрка лучших игроков плей-офф. В символическую команду попал защитник «Нижнего Новгорода» Кейси Шеферд.
В среднем он набирал по 20,5 очка, 5 подборов и 5 передач за игру. Его коэффициент полезности в среднем составлял 22,2. Помимо Шеферда в пятёрку лучших попали Си Джей Харрис («Хапоэль Холон»), Бонзи Колсон («Страсбург»), Хасьель Риверо («Сан-Пабло Бургос»), Гиорги Шермадини («Тенерифе»).
Напомним, «Нижний Новгород» занял первое место в группе K, одержав четыре победы и два поражения. В заключительном матче группового этапа российский клуб на выезде уступил АЕКу. Встреча завершилась со счётом 78:79. «Нижний Новгород» сыграет в «Финале восьми», который пройдёт в Афинах (Греция) с 30 сентября по 4 октября.
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