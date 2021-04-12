«Реал» объявил о переходе Венсана Пуарье

«Реал» на официальном сайте объявил о подписании контракта с центровым Венсаном Пуарье.
Контракт рассчитан до 2024 года. Пуарье последние полтора сезона в НБА провёл за «Бостон Селтикс» и «Филадельфию Сиксерс». Перед мартовским дедлайном «Филадельфия» обменяла французского баскетболиста в «Нью-Йорк Никс», который отчислил игрока. До перехода в НБА Пуарье играл в Испании за «Басконию». В сезоне Евролиги-2018/2019 Венсан набирал 11,9 очка и 8,3 подбора (лучший результат в турнире) за 25,5 минуты, при точности 62% с игры.
В сезоне-2020/2021 Пуарье сыграет за «Реал» только в чемпионате Испании, поскольку дозаявочный период в Евролиге уже закончился. «Реал» занимает первое место в чемпионате и уже обеспечил себе выход в плей-офф.
Фото доступно в «Инстаграме» «Реала».
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