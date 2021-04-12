Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

«Реал» объявил о переходе Венсана Пуарье

«Реал» объявил о переходе Венсана Пуарье
Баскетбол / Евролига 0

«Реал» на официальном сайте объявил о подписании контракта с центровым Венсаном Пуарье.

Контракт рассчитан до 2024 года. Пуарье последние полтора сезона в НБА провёл за «Бостон Селтикс» и «Филадельфию Сиксерс». Перед мартовским дедлайном «Филадельфия» обменяла французского баскетболиста в «Нью-Йорк Никс», который отчислил игрока. До перехода в НБА Пуарье играл в Испании за «Басконию». В сезоне Евролиги-2018/2019 Венсан набирал 11,9 очка и 8,3 подбора (лучший результат в турнире) за 25,5 минуты, при точности 62% с игры.

В сезоне-2020/2021 Пуарье сыграет за «Реал» только в чемпионате Испании, поскольку дозаявочный период в Евролиге уже закончился. «Реал» занимает первое место в чемпионате и уже обеспечил себе выход в плей-офф.

Фото доступно в «Инстаграме» «Реала».

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021