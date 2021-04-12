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«Локомотив-Кубань» разгромил «Цмоки-Минск» с разницей «+26»

«Локомотив-Кубань» разгромил «Цмоки-Минск» с разницей «+26»
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

«Локомотив-Кубань» на выезде разгромил «Цмоки-Минск» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча завершилась со счётом 101:75.

В начале первой четверти минскому клубу удалось набрать небольшое преимущество, однако гости совершили рывок и отыграли сразу восемь очков. После этого «Локомотив-Кубань» не уступал в счёте на протяжении всего матча. Первая десятиминутка завершилась со счётом 31:21. Во втором отрезке гости увеличили отрыв, и к большому перерыву команды подошли со счётом 53:38, а в третьей четверти преимущество краснодарского клуба дошло до разгромного — 85:53.

Самыми результативными в составе победителей стали Миндаугас Кузминскас и Найджел Уильямс-Госс, набравшие по 15 очков. 22 очка хозяевам принёс Крис Клайберн.

Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
12 апреля 2021, понедельник. 19:00 МСК
Цмоки-Минск
Минск, Беларусь
Окончен
75 : 101
Локомотив-Кубань
Краснодар, Россия
Цмоки-Минск: Клайберн - 22, Кук - 10, Веремеенко - 9, Борисевич - 8, Чаварс - 8, Близнюк - 5, Лейманис - 5, Пустогвар - 5, Дуду - 3, Коратцов, Рогозенко, Стабровский
Локомотив-Кубань: Кузминскас - 15, Уильямс-Госс - 15, Каммингс - 13, Мартюк - 11, Херви - 11, Гордон - 10, Калниетис - 10, Емченко - 9, Мотовилов - 5, Калинов - 2, Долинин, Сычков
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