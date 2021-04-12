Игра НБА отложена из-за убийства полицейскими чернокожего

Матч регулярного чемпионата НБА между «Миннесота Тимбервулвз» — «Бруклин Нетс», который был запланирован на понедельник, 12 апреля, отложен в связи с убийством полицейскими чернокожего в пригороде Миннеаполиса, сообщает инсайдер Эдриан Войнаровски на своей странице в «Твиттере».



20-летний Данте Райт был застрелен вчера в своём автомобиле, когда попытался скрыться от сотрудников правоохранительных органов. Инцидент спровоцировал массовые беспорядки в штате Миннесота. Полицейские остановили автомобиль, в котором Райт ехал со своей девушкой. Оказалось, что в отношении водителя был действующий ордер на арест. Райт попытался уехать, но один из копов выстрелил в него. В результате Райт скончался на месте.