«Лейкерс» на выезде проиграли «Никс», «Филадельфия» разбила «Даллас»

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Нью-Йорк Никс» дома обыграл «Лос-Анджелес Лейкерс» со счётом 111:96.

В составе победителей лучшими на площадке были Джулиус Рэндл (34 очка и 10 подборов), Элфрид Пэйтон (20 очков) и Деррик Роуз (14 очков). У «Лейкерс» наиболее результативными в игре стали Деннис Шрёдер (21 очко), Маркиф Моррис (17 очков) и Кайл Кузма (14 очков).

В другом матче игрового дня «Сан-Антонио Спёрс» на выезде разгромил «Орландо Мэджик» со счётом 120:97. В составе «Спёрс» лучшими на паркете были Демар Дерозан (19 очков), Деджанте Мюррей (17 очков) и Деррик Уайт (15 очков). У «Мэджик» наиболее заметными в игре были Ар Джей Хэмптон (16 очков), Уэнделл Картер (15 очков) и Дуэйн Бэйкон (14 очков).

Также в рамках игрового дня «Даллас Маверикс» дома уступил «Филадельфии Сиксерс» со счётогм 95:113.