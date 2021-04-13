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«Лейкерс» на выезде проиграли «Никс», «Филадельфия» разбила «Даллас»

«Лейкерс» на выезде проиграли «Никс», «Филадельфия» разбила «Даллас»
Баскетбол / НБА 0
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В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Нью-Йорк Никс» дома обыграл «Лос-Анджелес Лейкерс» со счётом 111:96.

В составе победителей лучшими на площадке были Джулиус Рэндл (34 очка и 10 подборов), Элфрид Пэйтон (20 очков) и Деррик Роуз (14 очков). У «Лейкерс» наиболее результативными в игре стали Деннис Шрёдер (21 очко), Маркиф Моррис (17 очков) и Кайл Кузма (14 очков).

НБА - регулярный чемпионат
13 апреля 2021, вторник. 02:30 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
111 : 96
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Нью-Йорк Никс: Рэндл - 34, Пэйтон - 20, Роуз - 14, Баллок - 12, Гибсон - 8, Барретт - 7, Ноэль - 6, Куикли - 5, Топпин - 3, Бёркс - 2, Нокс, Нтиликина, Пелле, Пинсон, Робинсон, Харпер, Хенсон
Лос-Анджелес Лейкерс: Шрёдер - 21, Моррис - 17, Кузма - 14, Колдуэлл-Поуп - 12, Хортон-Такер - 10, Маклемор - 8, Карузо - 4, Драммонд - 3, Марк Газоль - 3, Кейкок - 2, Мэттьюз - 2, Адетокунбо, Дадли, Джеймс, Дэвис, Маккинни, Харрелл

В другом матче игрового дня «Сан-Антонио Спёрс» на выезде разгромил «Орландо Мэджик» со счётом 120:97. В составе «Спёрс» лучшими на паркете были Демар Дерозан (19 очков), Деджанте Мюррей (17 очков) и Деррик Уайт (15 очков). У «Мэджик» наиболее заметными в игре были Ар Джей Хэмптон (16 очков), Уэнделл Картер (15 очков) и Дуэйн Бэйкон (14 очков).

НБА - регулярный чемпионат
13 апреля 2021, вторник. 03:00 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
Окончен
97 : 120
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Орландо Мэджик: Хэмптон - 16, Картер - 15, Бэйкон - 14, Энтони - 12, Cannady - 8, Росс - 8, Эннис - 8, Океке - 7, Фрэнкс - 4, Картер-Уильямс - 3, Мане - 2, Айзек, Бамба, Портер, Рэндл, Фульц, Харрис
Сан-Антонио Спёрс: Дерозан - 19, Мюррей - 17, Уайт - 15, Гэй - 12, Уокер - 12, Ойбанкс - 10, Саманич - 7, Миллз - 6, Пёлтль - 6, Бэйтс-Диоп - 4, Васселл - 4, Джонсон - 4, Джонс - 2, Уэзерспун - 2, Дьенг, Лайлз

Также в рамках игрового дня «Даллас Маверикс» дома уступил «Филадельфии Сиксерс» со счётогм 95:113.

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