«Оклахома» выдала игроку «Реала» контракт на $ 14,5 млн

«Оклахома-Сити Тандер» подписала контракт с аргентинским форвардом Габриэлем Деком, который ранее выступал за мадридский «Реал», сообщает инсайдер Эдриан Войнаровски. Стороны подписали контракт на четыре года на сумму $ 14,5 млн.

Дек покинул «Реал» после того, как мадридцы вышли в плей-офф Евролиги. Ранее ради перехода в НБА из команды ушёл соотечественник Дека Факундо Кампаццо. Он подписал контракт с «Денвером Наггетс».

В нынешнем сезоне в Евролиге Дек в среднем набирал 8,8 очка, делал 3,7 подбора и 1,2 передач за матч. В чемпионате Испании его средние показатели составляли 10,0 очка, 4,0 подбора и 1,5 передачи.

В «Реале» уже давно были готовы к уходу одного из своих лидеров. Мадридцы рассматривают различные варианты усиления состава на следующий сезон.