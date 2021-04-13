«Оклахома» выдала игроку «Реала» контракт на $ 14,5 млн

«Оклахома-Сити Тандер» подписала контракт с аргентинским форвардом Габриэлем Деком, который ранее выступал за мадридский «Реал», сообщает инсайдер Эдриан Войнаровски. Стороны подписали контракт на четыре года на сумму $ 14,5 млн.
Дек покинул «Реал» после того, как мадридцы вышли в плей-офф Евролиги. Ранее ради перехода в НБА из команды ушёл соотечественник Дека Факундо Кампаццо. Он подписал контракт с «Денвером Наггетс».
В нынешнем сезоне в Евролиге Дек в среднем набирал 8,8 очка, делал 3,7 подбора и 1,2 передач за матч. В чемпионате Испании его средние показатели составляли 10,0 очка, 4,0 подбора и 1,5 передачи.
В «Реале» уже давно были готовы к уходу одного из своих лидеров. Мадридцы рассматривают различные варианты усиления состава на следующий сезон.
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