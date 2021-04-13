Попович: меня выворачивает наизнанку. Человек мёртв, а мы просто продолжаем жить дальше!

Главный тренер «Сан-Антонио Спёрс» Грегг Попович отреагировал на гибель 20-летнего темнокожего парня Данте Райта. Он был застрелен полицейскими в Миннеаполисе.
«Меня просто выворачивает наизнанку. Сколько ещё раз это должно произойти? Человек мёртв, его семья скорбит, а мы просто продолжаем жить, будто ничего не произошло.
Я упомянул губернатора Техаса, губернатора Эбботта. Всё это прискорбно. Слушать его практически невозможно. Когда на днях была поднята тема оружия, он снова стал рассказывать старые басни. Что им нужно оружие, что у вас заберут оружие.
Никто ничего не забирает! Он просто лжец, который хочет оставаться у власти и будет всё повторять за Дональдом Трампом и другими республиканцами.
Всё это отвратительно и опасно. Сколько ещё молодых чернокожих ребят должно быть убито? Нужно выяснить, кто финансирует этих людей», — цитирует Поповича Yahoo Sports.
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