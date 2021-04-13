«Русские правда не любят чёрных». Шведская баскетболистка — о расизме в России

Шведская баскетболистка африканского происхождения Аманда Зауи поделилась мнением о проблеме расизма в России. В сезоне-2016/2017 она выступала за «Надежду» Из Оренбурга.

«В 2016 году в России на одном из выездных матчей в какой-то маленькой дыре зрители домашней команды издавали звуки обезьян, когда мы пробивали штрафные. Наш испанский тренер сразу бросился к трибуне с кулаками и потребовал, чтобы они прекратили так себя вести.

Но судья в итоге удалил тренера, а не выгнал зрителей. И тогда я подумала: «Чёрт возьми, они здесь действительно не любят чёрных».

Как-то родители сказали мне: «Всегда найдутся люди, которые будут тебя ненавидеть из-за пола, цвета кожи или сексуальной ориентации. Это злые люди, но будут и добрые, которые полюбят тебя. Надо быть с ними», — цитирует Зауи Expressen.