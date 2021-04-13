«Голден Стэйт» нацелен заполучить Кавая Леонарда в межсезонье
«Голден Стэйт Уорриорз» нацелен укрепить состав в межсезонье. Как утверждает авторитетный журналист Эван Мэсси, одной из главных целей клуба является форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Кавай Леонард.
«Уорриорз» рассчитывают подписать его в качестве свободного агента. Он может стать свободным агентом по окончании сезона.
Ранее ряд СМИ утверждали, что Леонард разочаровался в проекте «Клипперс». Форвард может покинуть команду, если в нынешнем сезоне она не выиграет титул.
В нынешнем регулярном чемпионате Леонард принял участие в 43 матчах (43 в старте), набирая в них 25,8 очка, собирая 6,7 подбора, совершая 5,0 передачи и 1,8 перехвата. Это уже второй сезон Кавая в команде из Калифорнии. В минувшем он не сумел привести «Клипперс» к титулу.
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