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Решающая стадия Лиги чемпионов-2020/2021 будет проведена в России

Решающая стадия Лиги чемпионов-2020/2021 будет проведена в России
Баскетбол / Прочие турниры 0
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«Финал восьми» Лиги чемпионов ФИБА-2020/2021 будет проведён в Нижнем Новгороде, сообщает официальный сайт баскетбольного клуба «Нижний Новгород».

О своём решении руководство ЛЧ объявило 13 апреля, через несколько дней после завершения раунда Топ-16. «Финал Восьми», а ранее «Финал Четырёх», традиционно проводится в городе одного из клубов-участников решающий стадии. Ранее розыгрыш главного трофея принимали испанский Сан-Кристобаль-де-ла-Лагуна, бельгийский Антверпен и дважды греческие Афины.

Вместе с «Нижним Новгородом» за главный трофей будут бороться «Сарагоса» (Испания), «Нимбурк» (Чехия), «Хапоэль Холон» (Израиль), «Сан-Пабло Бургос» (Испания), «Тенерифе» (Испания), «Каршияка» (Турция), «Страсбур» (Франция).

«Финал Восьми» пройдёт в пять дней:

5 мая — два матча 1/4 финала
6 мая — два матча 1/4 финала
7 мая — два матча 1/2 финала
9 мая — матч за 3-е место, финал.

Жеребьёвка решающей стадии турнира пройдёт 16 апреля.

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