Украинка второй раз подряд признана лучшей баскетболисткой Евролиги

Лидер стамбульского «Фенербахче» и женской сборной Украины по баскетболу Алина Ягупова во второй раз подряд признана лучшей баскетболисткой Евролиги, сообщает официальный сайт ФИБА.

На звание MVP женской Евролиги претендовали 24 баскетболистки, но Алина по итогам голосования тренеров, игроков и представителей СМИ опередила соперниц.

В нынешнем сезоне Евролиги Ягупова в среднем за матч собирает коллекцию из 20,6 очка, 7,6 подбора, 4,4 передачи и 2,0 перехвата. Усилия баскетболистки помогли её команде пробиться в «Финал четырёх» Евролиги, который начнётся 16 апреля. Добавим, что Ягупова также вошла в первую сборную Евролиги.

Ягупова — 34-й номер драфта женской НБА 2013 года. Тем не менее, в женской НБА она не заиграла.