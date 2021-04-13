Капитан «Фенербахче»: ЦСКА — именно тот соперник, которого мы хотели

Капитан «Фенербахче» Мелих Махмутоглу дал понять, что доволен тем, что соперником стамбульцев в четвертьфинальной серии плей-офф Евролиги будет ЦСКА. По словам игрока, именно армейцев в «Фенербахче» хотели видеть в качестве оппонентов.
«После неудачного старта сезона мы много говорили, общались в раздевалке. Со временем все смело начали говорить друг другу правду. Это стало поворотным моментом. С тех пор многое изменилось. Я объяснил партнёрам, насколько велик наш клуб и как не красят нас эти поражения.
Мы исправили ошибки, внесли коррективы, начали делиться мячом. Стали больше говорить о защите и прикладывали усилия. Должны стать ещё лучше в плей-офф. ЦСКА именно тот соперник, которого мы хотели получить. Нужно будет сыграть в правильный командный баскетбол», — приводит слова Махмутоглу Basketfaul.com.
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