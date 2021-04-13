Димитрис Итудис: сейчас ЦСКА пытается опробовать то, над чем работал

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился ожиданиями от ранее отложенного матча регулярного чемпионата Евролиги, в котором его подопечные померятся силами с «Панатинаикосом».

«Турнирная таблица уже определена, мы обеспечили себе второе место и рады этому, потому что у нас есть преимущество домашней площадки. Сейчас мы пытаемся опробовать то, над чем работали, стараемся распределить время, потому что играем матч за матчем, плей-офф начинается буквально через несколько дней, и у нас очень важная игра в Лиге ВТБ. Итак, это наши основные цели.

Тем не менее, мы определённо будем сосредоточены и мотивированы играть против отличного соперника. После смены тренера они часто используют высокие составы с Папапетреу в качестве второго номера, с зонной и смешанной защитой. Это отличная команда по сражению за отскоки: мы лидируем по подборам в нападении в Евролиге, а они вторые. Они набирают много очков в результате борьбы, потому что их «большие» очень старательны. И терять им нечего: всё дело в гордости и хорошем завершении регулярного чемпионата», — приводит слова Итудиса официальный сайт ЦСКА.

Матч ЦСКА — «Панатинаикос» состоится 14 апреля. Начало встречи в 20:00.