Кендрик Перкинс назвал игрока, который станет следующим лицом НБА после Леброна Джеймса

Бывший игрок НБА, а ныне эксперт Кендрик Перкинс высоко оценил форварда «Нью-Орлеан Пеликанс» Зайона Уильямсона. По мнению Перкинса, именно Уильямсон станет новой звездой НБА в эпоху после ухода лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса.

«Зайон — игрок, на которого надо обязательно смотреть, он — будущее лицо НБА. Я понимаю, он пока не проходит этот тест. Мы говорим о парне с невыразительной внешностью. Когда я говорю об этом зрительном тесте, я имею в виду, что он должен быть парнем с мощным телом. Сейчас он ходит так, будто у него две левые ноги. Но в Новом Орлеане этого парня очень ценят и видят в нём особенного. Его просто невозможно остановить», — цитирует Перкинса Essentially Sports.