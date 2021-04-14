Тимофей Мозгов: не удивлюсь, если Хряпа с Кириленко вернутся после моего примера

Центровой «Химок» Тимофей Мозгов рассказал об игре с хорошо знакомыми партнёрами по сборной России в составе клуба. 12 апреля Мозгов в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против «Енисея» (89:83) набрал шесть очков и шесть подборов за 15 минут. Это была первая официальная игра центрового за 1015 дней.

— Давайте перенесёмся в 2012 год, где в олимпийской сборной вместе играли Сергей Моня, Сергей Карасёв, Тимофей Мозгов, Антон Понкрашов, Евгений Воронов. Скажи вам тогда, что в 2021 вы будете играть в одной команде, — поверили бы?

— Не знаю. А вы бы поверили?

— До сих пор верится с трудом. А ведь ещё есть Алексей Швед!

— Намекаете на то, что мы старики?

— И они идут в бой. Кстати, свободен Виктор Хряпа, Андрей Кириленко. Можно переманить Виталия Фридзона из той «бронзовой» олимпийской сборной.

— Сейчас я не удивлюсь, если Хряпа с Кириленко вернутся после моего примера (смеётся). Никто уже ничему не удивится. На самом деле у нас сейчас отличная команда. Мы испытываем тяжёлые времена, но команда дружная и все выходят и отдаются на 100 процентов. Думаю, нам никого не надо, — сказал Мозгов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маратом Араслановым.