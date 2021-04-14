В «Зените» пообещали дать бой «Барселоне» в серии до трёх побед

Гендиректор «Зенита» Александр Церковный поделился ожиданиями от серии плей-офф Евролиги с «Барселоной». Питерцы заняли восьмое место в турнирной таблице, «Барса» стала первой. Первые два матча серии до трёх побед «Зенит» проведёт в гостях.

«То, что мы дадим бой «Барселоне», я вам обещаю. Но биться нам придётся на данный момент с лучшей командой Евролиги, у которой будет преимущество своей площадки. Главное, что для нас и наших болельщиков сезон в Евролиге продолжается, и мы сделаем всё, чтобы это длилось как можно дольше.

Выход в плей-офф Евролиги и финал Единой лиги ВТБ изначально были задачами на сезон. Другой вопрос, что никто не мог предсказать, что в Евролиге для этого придётся одержать 20 побед. Досрочное первое место в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ — факт приятный, но это пока промежуточный результат, и все самые важные матчи впереди», — цитирует Церковного РИА «Новости».