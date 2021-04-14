Инсайдер: Майк Джеймс может сыграть в плей-офф Евролиги и остаться в ЦСКА на новый сезон

Инсайдер Жерар Соле сообщил, что защитник Майк Джеймс, который был отстранён от матчей ЦСКА из-за конфликта с главным тренером Димитрисом Итудисом, может сыграть в плей-офф Евролиги и остаться в команде на следующий сезон.

«Как бы безумно это ни звучало, не исключено, что Майк Джеймс может вернуться в ЦСКА на финальный отрезок сезона и принять участие в плей-офф Евролиги. И если это случится, возможно, он продолжит выступать в Москве в следующем сезоне. Почему? Контракт Майка Джеймса истекает через два года. Достижение соглашения о расторжении контракта может означать огромные финансовые потери для ЦСКА. Более € 4 млн, оно того стоит? С другой стороны, контракт Димитриса Итудиса заканчивается этим летом. И хотя в течение сезона велись переговоры о его продлении, насколько мне известно, они прекратились.



Это безумие, что Майк Джеймс останется на сезон-2021/2022? Вовсе нет. Он доказал, что является одним из самых больших талантов в Европе. И если Итудис не останется в команде, то я бы положительно отнёсся к тому, что Джеймс продолжит выступать в ЦСКА несмотря на неразбериху в этом сезоне. Ожидал ли такого исхода ЦСКА? Как мне сказали, нет. Джеймс хотел вернуться в НБА на финальную часть сезона, но не получил никаких предложений», — написал Соле на своей странице в «Твиттере».