ЦСКА обыграл «Панатинаикос» в последнем матче в УСК на евроарене

ЦСКА на своей площадке обыграл «Панатинаикос» в заключительном матче регулярного чемпионата Евролиги. Встреча завершилась со счётом 93:86.

Первая четверть прошла в равной борьбе, однако в её концовке москвичам удалось вырваться вперёд — 27:19. До конца матча ЦСКА не уступал в счёте. К большому перерыву команды подошли со счётом 49:39, в третьей четверти армейцам удалось удержать двузначное преимущество — 74:61. Самым результативным в составе победителей стал Габриэль Лундберг, набравший 17 очков, 18 очков в свой актив записал Уилл Клайберн. 15 очков гостям принёс Иоаннис Папапетру.

Напомним, ЦСКА досрочно обеспечил себе второе место по итогам регулярного чемпионата Евролиги. В четвертьфинальной серии армейцы встретятся с «Фенербахче». ЦСКА проводил последний матч Евролиги на арене УСК. Летом комплекс должны снести.