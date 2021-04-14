ЦСКА обыграл «Панатинаикос» в последнем матче в УСК на евроарене

ЦСКА на своей площадке обыграл «Панатинаикос» в заключительном матче регулярного чемпионата Евролиги. Встреча завершилась со счётом 93:86.
Первая четверть прошла в равной борьбе, однако в её концовке москвичам удалось вырваться вперёд — 27:19. До конца матча ЦСКА не уступал в счёте. К большому перерыву команды подошли со счётом 49:39, в третьей четверти армейцам удалось удержать двузначное преимущество — 74:61. Самым результативным в составе победителей стал Габриэль Лундберг, набравший 17 очков, 18 очков в свой актив записал Уилл Клайберн. 15 очков гостям принёс Иоаннис Папапетру.
Напомним, ЦСКА досрочно обеспечил себе второе место по итогам регулярного чемпионата Евролиги. В четвертьфинальной серии армейцы встретятся с «Фенербахче». ЦСКА проводил последний матч Евролиги на арене УСК. Летом комплекс должны снести.
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