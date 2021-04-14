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ЦСКА обыграл «Панатинаикос» в последнем матче в УСК на евроарене

ЦСКА обыграл «Панатинаикос» в последнем матче в УСК на евроарене
Баскетбол / Евролига 0
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ЦСКА на своей площадке обыграл «Панатинаикос» в заключительном матче регулярного чемпионата Евролиги. Встреча завершилась со счётом 93:86.

Первая четверть прошла в равной борьбе, однако в её концовке москвичам удалось вырваться вперёд — 27:19. До конца матча ЦСКА не уступал в счёте. К большому перерыву команды подошли со счётом 49:39, в третьей четверти армейцам удалось удержать двузначное преимущество — 74:61. Самым результативным в составе победителей стал Габриэль Лундберг, набравший 17 очков, 18 очков в свой актив записал Уилл Клайберн. 15 очков гостям принёс Иоаннис Папапетру.

Напомним, ЦСКА досрочно обеспечил себе второе место по итогам регулярного чемпионата Евролиги. В четвертьфинальной серии армейцы встретятся с «Фенербахче». ЦСКА проводил последний матч Евролиги на арене УСК. Летом комплекс должны снести.

Евролига. Регулярный чемпионат. 34-й тур
14 апреля 2021, среда. 20:00 МСК
ЦСКА
Москва, Россия
Окончен
93 : 86
Панатинаикос
Афины, Греция
ЦСКА: Лундберг - 19, Клайберн - 18, Фойгтман - 15, Шенгелия - 11, Стрелниекс - 7, Хиллиард - 7, Эрик - 6, Курбанов - 5, Ухов - 3, Антонов - 2, Лопатин, Хоменко
Панатинаикос: Папапетру - 15, Митоглу - 12, Мэк - 12, Сент-Рос - 11, Недович - 10, Уайт - 10, Бентил - 8, Папаяннис - 6, Огюст - 2, Бохоридис, Вуюкас, Каселакис
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