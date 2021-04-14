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«Химки» проиграли «Нижнему Новгороду», у Мозгова 8 очков во втором матче после возвращения

«Химки» проиграли «Нижнему Новгороду», у Мозгова 8 очков во втором матче после возвращения
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0
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«Химки» на своей площадке проиграли «Нижнему Новгороду» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча завершилась со счётом 64:69.

Первая четверть прошла в равной борьбе, но к её окончанию немного впереди оказались «Химки» — 23:19. В середине второй десятиминутки гостям удалось выйти вперёд, к большому перерыву команды подошли со счётом 33:39. В третьей четверти «Нижний Новгород» не уступал в счёте и продолжил удерживать преимущество — 47:52. В заключительном отрезке гостям удалось оторваться от соперника на 10 очков, однако в концовке «Химки» сравняли счёт. Вырвать победу в матче хозяевам не удалось.

Самым результативным в составе победителей стал Люк Петрасек, набравший 13 очков. 19 очков «Химкам» принёс Эррик Макколум, восемь очков во втором матче после возвращения набрал Тимофей Мозгов.

Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
14 апреля 2021, среда. 20:00 МСК
Химки
Химки, Россия
Окончен
64 : 69
Нижний Новгород
Нижний Новгород, Россия
Химки: Макколум - 19, Карасёв - 11, Воронов - 8, Мозгов - 8, Валиев - 6, Понкрашов - 5, Зайцев - 3, Моня - 2, Шарапов - 2, Барашков, Вяльцев, Клюев
Нижний Новгород: Петрасек - 13, Воронцевич - 12, Стребков - 12, Комолов - 8, Бабурин - 6, Ганькевич - 6, Астапкович - 4, Торопов - 4, Шеферд - 4, Герасимов, Гонтарь, Чадов
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