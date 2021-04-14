«Химки» проиграли «Нижнему Новгороду», у Мозгова 8 очков во втором матче после возвращения

«Химки» на своей площадке проиграли «Нижнему Новгороду» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча завершилась со счётом 64:69.

Первая четверть прошла в равной борьбе, но к её окончанию немного впереди оказались «Химки» — 23:19. В середине второй десятиминутки гостям удалось выйти вперёд, к большому перерыву команды подошли со счётом 33:39. В третьей четверти «Нижний Новгород» не уступал в счёте и продолжил удерживать преимущество — 47:52. В заключительном отрезке гостям удалось оторваться от соперника на 10 очков, однако в концовке «Химки» сравняли счёт. Вырвать победу в матче хозяевам не удалось.

Самым результативным в составе победителей стал Люк Петрасек, набравший 13 очков. 19 очков «Химкам» принёс Эррик Макколум, восемь очков во втором матче после возвращения набрал Тимофей Мозгов.